Закир Гасанов встретился с послом Ирана

18 июля 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подчеркнув важную роль встреч глав государств в деле развития азербайджано-иранских отношений, министр отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается.

Гасанов оценил совместное участие военных моряков Азербайджана и Ирана в предстоящем конкурсе «Кубок моря - 2019», который пройдет в рамках «Армейских международных игр-2019» в территориальных водах нашей страны, как вклад в обеспечение безопасности на Каспийском море.

В свою очередь дипломат отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в военной области является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнениями по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов представителей вооруженных сил двух стран.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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