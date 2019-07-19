Закир Гасанов встретился с послом и новым военным атташе США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны отметил, что отношения между Азербайджаном и США выстраиваются в рамках программ НАТО и на двусторонней основе, подчеркнув важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр подчеркнул агрессивный характер непрекращающейся политики Армении, отметил, что, несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

В свою очередь Литценбергер подчеркнул, что США признают и уважают территориальную целостность Азербайджана, отметил, что его страна является сторонником мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно с точки зрения развития и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Затем стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасности на Каспийском море и важных стратегических инфраструктур, борьбы против распространения оружия массового уничтожения, организации взаимных визитов специалистов по военному образованию, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посол Литценбергер представил министру обороны нового военного атташе США в Азербайджане полковника Терри Хемрика.

Министр поздравил нового военного атташе с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов, в том числе, в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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