Обсуждена подготовка к саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдадом Амреевым.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, Мамедъяров отметив, что Азербайджан является одним из основателей Тюркского совета, сообщил, что и в настоящее время осуществляется поддержка для расширения сотрудничества этой структуры с другими международными организациями.

Министр подчеркнув, что Азербайджан оказывает большое содействие деятельности совета, рассказал о соответствующих подготовительных мерах в связи с проведением в конце октября этого года в Баку саммита Тюркского совета.

В свою очередь Амреев отметил, что высоко ценит усилия Азербайджана по достижению дальнейшего развития Тюркского совета.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы подготовки к предстоящему саммиту Совета в Баку.

В завершение встречи Эльмар Мамедъяров представил генсеку Тюркского совета, а также его заместителям - Гисмату Гёзалову и Омеру Коджаману юбилейные медали по случаю "100-летия органов дипломатической службы Азербайджана".



(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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