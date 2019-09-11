Президент ПАСЕ: Присоединение Азербайджана и других стран к организации сыграло важную роль в достижении единства в Европе

БАКУ/Trend/ - Присоединение Азербайджана и других государств к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сыграло важную роль в достижении единства в Европе, и поэтому связанное с 70-летием ПАСЕ мероприятие, проводится в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время состоявшейся в Баку конференции посвященной 70-летию ПАСЕ, сказала президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лиллиан Мори Паскье.

Поблагодарив правительство Азербайджана, Паскье довела до внимания, что в рамках визита встретилась с председателем азербайджанского парламента и встречи будут проведены и завтра. Она также рассказала о дате создания и целях ПАСЕ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.