Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Европу

15 сентября 2019 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Святой Престол, за которым последуют рабочие визиты в Италию и Венгрию, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, в рамках визитов Мамедъяров проведет двусторонние встречи с государственными должностными лицами, а также примет участие в заседании министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и в открытии представительства Тюркского совета в Будапеште.

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