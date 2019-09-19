В Баку почтили память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня день памяти ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает Trend

Коллектив Института востоковедения имени Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) посетил могилу Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтил ее память, возложил венки и цветы к ее могиле.

Выступая на церемонии, директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), член-корреспондент НАНА Гёвхар Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева была яркой личностью, отличающейся личными качествами и общественной деятельностью.

Отметив, что Аида Имангулиева была ученым, оставившим неизгладимый след в развитии азербайджанского востоковедения, Бахшалиева добавила, что, являясь автором трех солидных монографий, более 100 научных и научно-популярных статей, Аида Имангулиева впервые в системной форме изучила взаимосвязь и влияние арабской и западной литературы.

По словам директора Института, именно благодаря ее исследованиям стало известно, что новоарабская литература находилась под очень сильным влиянием западной литературы, в том числе, английских романтиков, представителей русского реализма.

«Аида Имангулиева исследовала эмигрантскую арабскую литературу с огромным воодушевлением. Проводить эти исследования было не просто. Для этого необходимо было знать несколько языков. Обычно арабисты выбирают такие темы исследований, где им необходим арабский язык. Однако для того, чтобы проводить исследования, Аиде Имангулиевой наряду с арабским языком необходимо было знать и западные языки. Аида Имангулиева успешно справилась и с этой работой. Создавая научные труды, Аида Имангулиева широко использовала западную литературу – широко использовала английскую, французскую и русскую литературу. Аида Имангулиева прекрасно знала произведения представителей русского реализма - А.П.Чехова, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, Н.В.Гоголя. Она буквально построчно изучала труды Белинского. И Аида Имангулиева первой исследовала влияние творчества Белинского на арабскую литературу, в частности, на творчество ливанского писателя Михаила Нуайме», - отметила Бахшалиева.

Директор Института отметила, что Аида Имангулиева провела большие исследования в сфере литературных связей: «В советское время влияние восточной и западной литературы не исследовалось так глубоко. В советское время была другая идеология. Аида Имангулиева доказала, что сотрудничество Востока и Запада возможно и в сфере культуры, но с условием, чтобы это сотрудничество было творческим, и осуществлялось на почве национальных традиций».

Напомнив, что в период руководства Институтом востоковедения Аида Имангулиева проявила себя в качестве способного научного организатора, Бахшалиева добавила, что она была прекрасным ученым, умеющим представить азербайджанскую науку на мировом уровне: «Она достойно представляла азербайджанское востоковедение в мировом масштабе, успешно выступала с научными докладами».

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