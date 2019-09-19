Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева

19 сентября 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь по международной торговле Департамента международной торговли Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и председатель правления по вопросам торговли Елизавета Трусс и министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы и Америки Кристофер Пинчер направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-й годовщины со дня подписания "Контракта века".

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