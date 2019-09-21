Президент Ильхам Алиев: На примере сегодняшнего успешного развития Азербайджана мы видим проявление шагов, предпринятых именно в те годы

21 сентября 2019 00:21 (UTC+04:00)

На примере сегодняшнего успешного развития Азербайджана мы видим проявление шагов, предпринятых именно в те годы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, передает Trend со ссылкой на службу главы государства.

"Мы видим, что наряду со всеми остальными заслугами великого лидера Гейдара Алиева, его заслуги перед народом и государством в этой области заслуживают самой высокой оценки. Мы, его последователи, продолжаем работу в этом направлении. Сегодня подписываются новые контракты, к нефтегазовой промышленности Азербайджана проявляется большой интерес. Азербайджан добился больших успехов в области международного сотрудничества, в энергетической сфере. Пользуясь случаем, хочу отметить деятельность нашего стратегического партнера – компании ВР. ВР является нашим основным партнером в главных стратегических проектах. Наше сотрудничество в разработке и месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», и «Шахдениз», в TANAP и подписанных недавно других контрактах - долгосрочное, у него уже 25-летняя история. Это сотрудничество продлится после этого еще, по меньшей мере, 25-30 лет", -сказал глава государства.

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