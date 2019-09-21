Очередная жесткая критика со стороны оппозиции в адрес Гахраманлы

БАКУ /Trend/ - Руководитель Центра национального стратегического мышления Иса Гамбар прокомментировал происходящее в семье подавшего в отставку с поста зампредседателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы.

Как сообщает в субботу Trend, Гамбар написал по этому поводу на своей странице в соцсети, что насилие в отношении женщины, ребенка - не внутрисемейный вопрос.

"Это вопрос, затрагивающий всех нас. Молчать по этому поводу недопустимо. А каждая женщина, которая озвучивает это, не боясь реакции общества, семьи, демонстрирует мужество. Мы больше нуждаемся в этом мужестве. Не бойтесь поднимать голос против насилия. Хочу признаться, что распространение информации об отставке Фуада Гахраманлы когда я писал это, облегчило мое решение поделиться написанным. Это написано не об одном случае, одном человеке, одной структуре. Я как руководитель Центра национального стратегического мышления заявляю, что если в Центре есть лица, допускающие семейное насилие или лояльно относящиеся к таким случаям, пусть они сами покинут нас. Если мы заметим такое, то отстраним их. Также рекомендую всем структурам, которые "родом" из родной мне партии "Мусават", продемонстрировать такую же позицию. Проявляющий насилие в отношении более слабого не имеет права считать себя человеком!" - сказал Иса Гамбар.

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