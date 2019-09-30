Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили воинскую часть

БАКУ /Trend/ - Согласно совместному плану, утвержденному министерством обороны Азербайджана и Уполномоченным по правам человека (омбудсмен), в связи с изучением состояния защиты прав человека в воинской части состоялась встреча с личным составом на тему «Омбудсменское учреждение и работы, проводимые этим учреждением в сфере защиты прав военнослужащих», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Директор сектора защиты прав военнослужащих аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и старший советник сектора Мурад Бабаев провели лекции на темы прав человека и защиты прав военнослужащих, а также ответили на вопросы военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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