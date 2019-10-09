Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Завтра годовщина со дня рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в среду Trend.

Коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня посетил могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и, с глубоким уважением почтив ее память, возложил венки и цветы к ее могиле.

Директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор филологических наук, профессор Гёвхар Бахшалиева отметила, что дата 10 октября - очень важный день для коллектива института: «Это 80-летний Аиды Имангулиевой. Очень жаль, что мы отмечаем день рождения Аиды Имангулиевой без нее. Аида Имангулиева – ученый, оставивший большой, неизгладимый след в востоковедении и в целом в гуманитарной науке».

Бахшалиева добавила, что Аида Имангулиева, являющаяся автором трех солидных монографий, более 100 научных и научно-популярных статей, посвятившая научную деятельность исследованию арабской литературы, вдохнула жизнь не только в востоковедческую наук СССР, но и в мировое востоковедение.

Подчеркнув, что труды Аиды Имангулиевой являются своего рода ее второй духовной жизнью, директор Института отметила, что Аида Имангулиева впервые системно изучила взаимосвязь и влияние арабской и западной литературы: «Впоследствии советские и даже зарубежные специалисты отмечали, что таких глубоких трудов и исследований, как у Аиды Имангулиевой, не было даже у самих арабов. Творчество Аиды Имануглиевой было многогранным. Но основным направлением была эмигрантская арабская литература».

По словам директора института, именно благодаря исследованиям Аиды Имангулиевой определилось, что новоарабская литература подверглась очень сильному влиянию западной литературы, в том числе английских романтиков, представителей русского критического реализма: «В советский период взаимовлияние восточной и западной литературы не исследовалось так глубоко. В советское время была другая идеология. Аида Имангулиева доказала, что сотрудничество Востока и Запада возможно и в сфере культуры, но с условием, чтобы оно было творческим, и осуществлялось на почве национальных традиций».

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде выразил сожаление в связи с тем, что 80-летний юбилей Аиды Имангулиевой отмечается без нее.

Он сказал, что Аида Имангулиева была выдающимся представителем азербайджанской науки: «Говорят, что мужчины больше занимаются наукой, добиваются больших новшеств. Однако своей деятельностью Аида Имангулиева показала, что это неверное мнение, и в развитии науки очень большую роль играют и женщины. 50 лет назад Аида Имангулиева словно предвидела сегодняшний день. Сегодня Азербайджан движется вперед большими шагами. Еще 50 лет назад Аида Имангулиева говорила о том, что при синтезе культур Востока и Запада в жизни народов действительно могут произойти большие подвижки. Еще тогда Аида Имангулиева говорила в своих трудах, а также на симпозиумах о синтезе культурных традиций Востока и Запада».

Ализаде добавил, что сегодня азербайджанская наука продолжает доносить до мира мысли Аиды Имангулиевой. Президент НАНА считает важным подготовку многотомного издания о корифеях азербайджанского востоковедения, включая Аиду Имангулиеву.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли сказал, что Аида Имангулиева расширила филологическое направление востоковедения, основа которого была заложена академиком Гамидом Араслы, оставив тем самым свой след в науке. Изучая арабскую эмигрантскую литературу, она внесла свой вклад: «Привнеся эмигрантскую литературу в азербайджанское востоковедение в филологическом направлении, Аида Имангулиева привнесла новое дыхание, создала новую историю в сфере межнаучных связей института востоковедения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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