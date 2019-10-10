Депутат: Необходимо провести всенародное шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!"

10 октября 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вся азербайджанская общественность должна сплотиться вокруг движения "Карабах - это Азербайджан!".

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Агамалы в ходе "круглого стола", проведенного на тему «Карабах – это Азербайджан!». Перспективы урегулирования конфликта».

По его словам, необходимо провести всенародное шествие под этим лозунгом.

"Под флагом Азербайджана можно провести шествие с какой-нибудь точки в Баку. Продемонстрировав этим нашу волю, мы должны показать, что мы вместе с Президентом", - сказал депутат.

Фазаил Агамалы сказал, что в Азербайджане есть такие этнические группы, численность которых в разы превосходит численность армян, что они на протяжении веков жертвовали своими жизнями во имя этого государства, наряду с азербайджанцами, с одних позиций с азербайджанцами.

"Если эти этнические группы живут вместе с азербайджанцами без каких-либо проблем, то и армяне, приняв законы и территориальную целостность Азербайджана могут жить совместно с азербайджанским народом и служить государственности", - сказал Фазаил Агамалы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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