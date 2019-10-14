Замминистра Азербайджана: Страны Тюркского совета подписали документы для обеспечения полной деятельности организации

БАКУ /Trend/ - По итогам заседания Совета глав МИД стран Тюркского совета были подписаны документы, которые обеспечат условия для полной деятельности организации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

«На заседании были обсуждены важные вопросы. Значимость этого заседания заключается в том, что Узбекистан стал членом организации», - сказал он.

Гасанов отметил, что подобные встречи служат еще большему усилению сотрудничества в рамках организации.

Углубление сотрудничества во всех сферах является важным вопросом, добавил замминистра.

Также он сказал, что открытие представительства Тюркского совета в Венгрии - знаменательное событие и выразил надежду, что это откроет возможности для усиления связей между Тюркским советом и Европейским союзом.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета во встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре.

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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