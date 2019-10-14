Али Гасанов: Мы должны объединить и СМИ, и диаспору

14 октября 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан поддерживает Турцию в связи с операцией в Сирии.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на Бакинской международной медиа конференции, посвященной теме - «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности», передает в понедельник Trend.

Он сообщил, что в связи с этим МИД Азербайджана распространил отдельное заявление.

"И я отдельно прокомментировал это. Азербайджан находится рядом с Турцией, поддерживает и будет поддерживать ее во всех правых делах, во всех мероприятиях в направлении мира", - сказал Али Гасанов.

Он сообщил, что у связей меду Азербайджаном и Турцией здоровые корни.

"Заявление в свое время великого лидера Ататюрка "Печаль Азербайджана – наша печаль, радость – наша радость" и озвученная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым формула "Одна нация, два государства" сегодня служат нашему единству во всех сферах. У единой нации не может быть двух пресс, у единой нации не может быть двух диаспор. Мы должны объединить и СМИ, и диаспору, должны продолжать совместное сопротивление в международном пространстве против нацеленных на нас сил", - сказал Али Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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