Утвержден меморандум между АПБ и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводства Польши

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере фитосанитарии между Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводства Польши, передает в понедельник Trend.

Согласно указу, после вступления в силу Меморандума Агентство обеспечит осуществление его пунктов.

Министерство иностранных дел направит правительству Польши уведомление о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.

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