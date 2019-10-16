Эльмар Мамедъяров принял делегацию Сената Италии

16 октября 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председателем Постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии Вито Петрочелли, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В состав делегации вошли член Постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии Джанлука Феррара, заместитель руководителя секретариата Постоянной комиссии Джанлука Полверари.

Мамедъяров отметил отношения высокого уровня, существующие между Азербайджаном и Италией, и подчеркнул важность еще большего их развития в будущем. Коснувшись текущего сотрудничества в области энергетики, министр подчеркнул важность завершения по согласованному графику строительства Трансадриатического газопровода, который является частью "Южного газового коридора".

Петрочелли отметил, что члены делегации как представители парламента полностью поддерживают развитие сотрудничества между двумя странами. Была отмечена важность развития не только торгово-экономических отношений, но и связей в сфере культуры.

Говоря о транспортно-транзитных проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, министр проинформировал итальянскую сторону о путях развития стратегии связей "Восток-Запад".

Стороны обсудили отношения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом и вклад Италии в это сотрудничество.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

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