Премьер-министр Непала прибыл в Азербайджан для участия в XVIII Саммите Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Непал Кхадга Прасад Шарма Оли прибыл с визитом в Азербайджана для участия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра Непала встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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