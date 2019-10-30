Хикмет Гаджиев: Считаем резолюцию Палаты представителей США о вымышленном «геноциде армян» предвзятой и несправедливой

30 октября 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Считаем резолюцию № 296 Палаты представителей США о вымышленном "геноциде армян" предвзятой и несправедливой

Об этом сказал заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Гаджиев отметил, что эта резолюция не имеет никакой политической, правовой и исторической основы, и принята в результате усилий проармянских лоббистских групп.

По его словам, события, произошедшие в то время, должны изучаться не политиками, а историками:

«Армения и круги армянского лобби превратили вымышленный «геноцид армян» в объект политической спекуляции. Тем самым они хотят скрыть преступления, совершенные армянами на Южном Кавказе и в других регионах. Поэтому Армения не принимает предложение Турции о расследовании тех событий совместной комиссией. Фальсификация истории, попытки «переписывания истории» и ее использование с целью политического давления неприемлемы», - подчеркнул Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хикмет Гаджиев: Поспешное заявление ЕС относительно митинга в Азербайджане не отражает реальности
Политика 23 октября 14:28
Хикмет Гаджиев: Премьер-министр Армении представил аспекты нагорно-карабахского конфликта с трибуны ООН в совершенно искаженном виде
Политика 26 сентября 20:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ
Политика 17 сентября 11:57
Хикмет Гаджиев: Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце этого месяца
Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 11:57
Хикмет Гаджиев: Азербайджан признан на международном энергорынке как надежный партнер
Политика 17 сентября 11:10
Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
Политика 6 сентября 12:58
Лента новостей
Рассматривается вопрос открытия чартерного авиарейса из израильского Эйлата в Узбекистан.
Бизнес 17:10
Количество транзакций через платежные системы Казахстана превысило 30 млн
Финансы 17:04
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили региональные вопросы
Бизнес 17:00
В Баку состоялась церемония награждения премией Джафара Джаббарлы (ФОТО)
Социум 16:59
В Баку задержана группа, изготавливавшая поддельные водительские права (ФОТО)
Происшествия 16:57
В Азербайджане будут оглашены новые направления ночных автобусных рейсов
Бизнес 16:54
В Иране подорожал импортный чай
Экономика 16:49
В Казахстане в поддержку сельского бизнеса выделят 17 тыс. микрокредитов
Бизнес 16:48
Налоги на сигареты и табак должны быть повышены - ВОЗ
Общество 16:44