Несанкционированный митинг в Баку будет отменен

31 октября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава так называемого "Национального совета" оппозиции Джамиль Гасанли выступил в своем Facebook с предложением отложить несанкционированный митинг, который радикалы планируют провести в центре Баку на днях.

Как сообщает Trend, Гасанли, находясь в Вашингтоне, предложил обсудить ПНФА и другим активистам свое предложение о переносе акции.

Он также отметил, что политическую борьбу стоит вести мирными методами.

Отметим, что власти Баку в ответ на обращение ПНФА и "Нацсовета" о проведении митинга согласовали акцию в поселке Локбатан. В ответ на это радикалы объявили о своих планах снова устроить незаконный митинг в одном из оживленных мест в центре Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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