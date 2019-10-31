Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

31 октября 2019 18:02 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:11)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Первый вице-президент была проинформирована о работах по капитальному ремонту, проведенных в этих яслях-детском саду.

Было отмечено, что ясли-детский сад был построен в 1963 году. Фонд Гейдара Алиева в 2018 году провел в здании работы по капитальному ремонту. Ясли-детский сад, состоящий из 2-х двухэтажных корпусов, рассчитан на 95 мест и состоит из 5 групп.

В ходе ознакомления с группами Первый вице-президент побеседовала с детьми.

Отметим, что во время ремонтных работ в здании инфраструктура была реконструирована, приусадебный участок благоустроен, проведено озеленение. Во дворе детского сада установлены качели для развлечения детей.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО) (версия 2)
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