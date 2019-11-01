Президент Ильхам Алиев изменил состав Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении состава Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией" от 25 августа 2006 года № 1638".

Согласно документу, состав Комиссии, созданной частью один распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении состава Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией" от 25 августа 2006 года № 1638, дается в следующей редакции:

"Председатель комиссии

Шахин Мустафаев - Вице-премьер Азербайджана

члены комиссии:

министр энергетики Азербайджана

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

председатель Государственного комитета по работе с диаспорами

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

заместитель министра здравоохранения Азербайджана

заместитель министра образования Азербайджана

начальник Государственной пограничной службы Азербайджана

председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму

председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"

президент ОАО "Азерэнержи"

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России.".

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено осведомить российскую сторону об изменениях, внесенных настоящим распоряжением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.