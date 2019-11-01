Президент Ильхам Алиев наделил министра образования новым полномочием

1 ноября 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ "О применении закона "Об изменении закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)"от 22 октября 2019 года № 1687-VQD".

Согласно указу, установлено, что полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в обоих случаях в части один "Положения о юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)"", утвержденного законом "Об изменении закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)"от 22 октября 2019 года № 1687-VQD, осуществляются Президентом Азербайджана; полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в статье 3,1 "изображения юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)"", утвержденного вышеуказанным законом, осуществляются Президентом Азербайджана; в обоих случаях в части один "Положения о юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)"", утвержденного вышеуказанным законом под словами "орган (структура)" и в статье 3,1 "изображения юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)"", утвержденного вышеуказанным законом, под словом "орган (структура)" подразумевается Бакинский государственный университет.

Полномочия награждения юбилейной медалью Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)" передаются министру образования Азербайджана.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из закона "Об изменении закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)" от 22 октября 2019 года № 1687-VQD.

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