В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)

6 ноября 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Женевском центре политики безопасности, который считается одним из крупнейших мозговых центров Швейцарии, была организована лекция заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики - Хикмета Гаджиева, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

В рамках визита Хикмет Гаджиев выступил с лекцией на тему "Региональные критерии внешней политики Азербайджана". В лекции, организованной посольством Азербайджана в Швейцарии, приняли участие профессора и исследователи Женевского центра, слушатели курсов организации, а также студенты Женевского университета и представители дипломатического корпуса.

В ходе лекции, завотделом Администрации Президента Азербайджана проинформировал аудиторию о создании Азербайджанской Демократической Республики - первой на мусульманском Востоке парламентской республики, а также о внешней политике АДР и о праздновании 100-летия создания органов дипломатической службы Азербайджана.

Гаджиев сказал, что фактор безопасности сыграл ключевую роль в формировании внешней политики Азербайджана, который восстановил свою независимость в 1991 году. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан, под руководством Президента Ильхама Алиева, учитывая историческую реальность, геополитику и энергетические критерии, проводит внешнюю политику, основанную на национальных интересах. Было подчеркнуто, что основной проблемой безопасности, с которой столкнулся Азербайджан после восстановления независимости, являются военная агрессия Армении против Азербайджана и оккупация 20 процентов азербайджанских земель в результате этой агрессии, то что около одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Кроме того, в лекции были затронуты вопросы интеграции Каспийского, Черного, Средиземного и Адриатического морей посредством энергетических проектов, реализуемых партнерами Азербайджана, роль логистического узла в международных транспортных коридорах Азербайджана "Восток-Запад" и "Север-Юг". В этом контексте были затронуты вопросы сотрудничества со странами Центральной Азии и соседними государствами.

Затем были даны ответы на многочисленные вопросы аудитории, связанные с перспективами урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ролью Азербайджана в международных транспортных коридорах, отношением Азербайджана к Восточному партнерству Европейского союза, концепцией климатической безопасности страны, сотрудничеством Азербайджана с США и НАТО, а также с Россией и религиозной толерантностью в Азербайджана.

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  • В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
  • В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
  • В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
  • В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
  • В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
  • В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
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