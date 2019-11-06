Президент Ильхам Алиев предоставил группе нефтяников персональную пенсию Президента Азербайджана

6 ноября 2019 19:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении группе нефтяников персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.

Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности нижеследующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Алиеву Агасафу Дуньямалы оглу

Гурбанову Рахману Алискандер оглу

Мамедову Агилю Наджафали оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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