Президент Ильхам Алиев предоставил группе нефтяников персональную пенсию Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении группе нефтяников персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.

Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности нижеследующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Алиеву Агасафу Дуньямалы оглу

Гурбанову Рахману Алискандер оглу

Мамедову Агилю Наджафали оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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