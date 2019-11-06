Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе работников радио и телевидения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе работников радио и телевидения.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии сферы телевидения и радио в Азербайджане нижеследующим лицам присваиваются почетные звания:

"Заслуженный журналист"

Азимовой Матанат Алирасим гызы

Гусейнову Мураду Магомед оглу

Халилову Вугару Нариман оглу

Искандерову Сахилю Мамед оглу

Исмаилову Расиму Мустафа оглу

Гафаровой Айнуре Вели гызы

Магеррамовой Афет Тельман гызы

Мамедли Махиру Рафет оглу

Мамедовой Гёзаль Дагбеи гызы

"Заслуженный работник культуры"

Бабаеву Фаигу Гасанаге оглу

Аскерову Махеддину Исах оглу

Фараджову Энверу Чингиз оглу

Гаджиеву Рамину Захид оглу

Гасан-заде Ровнагу Имран оглу

Шахбазову Хикмету Мамедага оглу

Велиеву Вугару Тариэль оглу

"Заслуженный деятель искусств"

Ахундову Васифу Хафис оглу

"Заслуженный артист"

Джафарову Сабухи Аслан оглу

"Заслуженный инженер"

Агаларову Фаигу Сеидага оглу

Сеидову Нофалу Расул оглу

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