Президент Ильхам Алиев выделил 45 млн манатов на строительство ж/д Ляки-Габала

7 ноября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству железнодорожной линии Ляки-Габала.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения строительства железной дороги Ляки-Габала из суммы, указанной в подпункте 1.2.6 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана № 890 от 15 января 2019 г., Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» выделяется 45 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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