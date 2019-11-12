БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов опубликовал на своей странице в Facebook статус «Наша Конституция и национальная идеология».

Trend представляет статус: С момента принятия первой Конституции независимой Азербайджанской Республики прошло 24 года. Основной Закон, разработанный под руководством великого лидера Гейдара Алиева и принятый на всенародном голосовании (референдуме) 12 ноября 1995 года, является первой, а в целом пятой Конституцией независимого Азербайджана. Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего 23 месяца в 1918-1920 годах, не смогла принять Основной закон государства. Поэтому первой конституцией считается Конституция Азербайджанской ССР, которая была разработана на основе Конституции РСФСР и принята 19 мая 1921 года. Вторая конституция Азербайджана была принята в марте 1927 года. В то время Азербайджан был в составе Закавказской Советской Социалистической Республики и также был включен в состав СССР. После принятия нового Основного закона СССР в 1936 году, согласно ему в 1937 году была принята третья Конституция Азербайджана. Четвертая конституция Азербайджанской ССР была принята в 1978 году на основании Конституции СССР 1977 года. Разработка и принятие этой конституции проводилось при участии Гейдара Алиева, который в то время руководил Азербайджаном. Этот документ значительно отличался от предыдущих с точки зрения защиты национальных интересов. Именно по настоянию общенационального лидера Гейдара Алиева в Конституции 1978 года был отражен официальный статус азербайджанского языка как государственного языка. В предыдущих конституциях Нагорно-Карабахской автономной области была посвящена отдельная глава, и ее правовой статус был преувеличен. В этой конституции правовой статус Нагорного Карабаха и его органов был включен в главу «Органы местного самоуправления», то есть было предотвращено придание ему исключительной важности. Основатель независимого азербайджанского государства общенациональный лидер Гейдар Алиев считается также основателем его национальной идеологии – азербайджанства, первой Конституции, опирающейся на идеологию азербайджанства. Принятие Конституции 12 ноября 1995 года является не только одним из важнейших событий истории нашей независимости, но и одной из величайших заслуг великого лидера Гейдара Алиева перед государственностью Азербайджана. Эта конституция является совершенным и прогрессивным документом, который регулирует процесс независимого государственного строительства, дающий гарантию на демократическое развитие и свободную рыночную экономику, содержит основные нормы, применяемые в политической, социальной, культурной и экономической жизни общества и играет роль юридической базы в усовершенствовании законодательства.

Говоря о единстве Конституции и национальной идеологии, общенациональный лидер в своих выступлениях подчеркивал, что наша национальная идеология должна, прежде всего, зависеть от конституционных норм нашего государства, исторического прошлого, национальных и нравственных ценностей нашего народа, обычаев и традиций, связанных с настоящим и будущим нашей страны. Видимо, как результат такого подхода, идеология азербайджанства, созданная Гейдаром Алиевым, и основные принципы, составляющие ее содержание, отражены в конституции страны в конкретной форме. Говоря о защите государственных интересов, общенациональный лидер особо подчеркивал, в первую очередь, соблюдение положений высшего закона страны, и отмечал, что конституционные нормы являются общенациональным долгом каждого гражданина Азербайджана. Эти нормы закреплены в преамбуле к Основному закону и включают в себя в первую очередь защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, создание гражданского общества, законное, светское государственное строительство, основанное на волеизъявлении народа и верховенстве закона, светское государственное строительство, обеспечение достойного уровня жизни в соответствии со справедливыми экономическими и социальными правилами, приверженность национальным и моральным ценностям, проживание в атмосфере дружбы, мира и спокойствия с народами мира и уважение других общечеловеческих ценностей.

В основу Конституции, а также идеологии азербайджанства, Гейдар Алиев ставил, в первую очередь, национальную государственность – независимую Азербайджанскую Республику, отвечающую устойчивому, процветающему и динамичному развитию всех граждан. В своих выступлениях великий лидер так комментировал данный вопрос: «Независимое азербайджанское государство является для нас самым ценным историческим достижением, его защита, обеспечение его вечности – священный долг каждого азербайджанца». Говоря о национальной идеологии, Гейдар Алиев отмечал, что «мы, в первую очередь, должны объединить вокруг независимой государственности Азербайджана весь народ, всех соотечественников, должны воспитывать молодежь, будущее поколение в духе преданности принципам государственности». Как видно из содержания, в центре как Основного Закона, так и идеологии азербайджанства, прежде всего, лежат государственные интересы – принцип создания сильного азербайджанского государства и обеспечение его развития во всех сферах. Подчеркиваемое понятие сильного азербайджанского государства подразумевает существование института политико-экономического и социально-морального управления, который всегда будет жить и обогащать наш народ, основываясь на многовековых традициях государственности. В этом государстве должна быть стабильная и мультикультурная общественно-политическая жизнь, центр совершенства и система центрального и местного управления, действующие законы, возможности и способности каждого гражданина должны быть должным образом оценены властями, каждый гражданин, независимо от его этнической или социальной принадлежности, должен привлекаться к процессам в соответствии со своими личными способностями, в стране должна быть создана прозрачная и толерантная среда.

Другим основным требованием (нормой) в Конституции и идеологии азербайджанства является принцип национального единства и гражданской солидарности, основанный на идее общеазербайджанства (общегражданства). Этот принцип лежит в основе современной азербайджанской государственности и ставится выше всех других политических, социально-этнических интересов. В основе идеала общеазербайджанства стоит соблюдение справедливых норм социальной жизни, которые являются приемлемыми для всех, привязанность каждого гражданина страны к азербайджанскому государству, становление его доверенным для себя местом, превращение Родины в источник гордости, установление норм мультикультурного сосуществования с гражданами других этнических и религиозных групп, и другие требования. Выполнение и защита этих требований должны стать основой для каждого гражданина или организации, живущих, действующих в Азербайджане и претендующих на управление этим государством. Если какое-либо лицо или организация принимает общество, в котором живет, государство, которое он представляет, и установленную конституцией систему внутренних отношений и ценностей, то он должен обязательно принять, что гарантом этой системы является государство. То есть, если смотреть с этого ракурса, конституционные нормы и идеология азербайджанства стали выражением общих интересов всего азербайджанского народа, основанного на национальных интересах страны, а не какого-либо политического лидера, партии или политической организации. В этом случае непринятие этой идеологии равносильно непринятию общенациональных интересов, общенародного мнения и позиции.

Хочу особо подчеркнуть один факт, что как и в других областях, при формировании системы национально-идеологических взглядов Гейдар Алиев сохранил как исторические принципы, так и традиции преемственности. Великий лидер обратился к идеологии азербайджанства, которую национально-патриотическая и просветительско-демократическая интеллигенция конца XIX, первой половины XX века, основатели Азербайджанской Демократической Республики выдвинули в качестве объединяющей идеи. И не просто обратился, он, обогатив ее реальным и всесторонним содержанием, поднял до уровня государственной политики. Наряду с принципами государственности, национального единства и гражданской солидарности, в нашей Конституции и национальной идеологии особое значение также придается новому гражданскому фактору - идее воспитания справедливого и инициативного гражданина Азербайджана с активной позицией, любящего свою нацию и народ, готового к любому самопожертвованию ради государства, живущего национально-нравственными интересами, знающего и любящего государственный язык. Гейдар Алиев видел азербайджанскую молодежь как свободно мыслящую, разбирающуюся в происходящих в обществе и мире процессах, патриотично настроенную, образованную, умелую, как активных людей с развитым государственным мышлением. Общенациональный лидер говорил: «Мы должны воспитать такое поколение, которое любило бы свое государство, могло защищать, беречь и достойно представлять его во всем мире. Молодое поколение должно быть приверженным своим национальным обычаям и традициям, глубоко изучать родной язык, национальную культуру, в то же время усваивать общечеловеческие ценности».

Таким образом, учение о государственности великого лидера, взявшего на себя тяжелую ответственность руководства государством в сложный и судьбоносный период истории нашей страны, и его неотъемлемая составная часть – Конституция, составляют основу сегодняшнего существования и дальнейшего развития независимого Азербайджана, служит устойчивому развитию и прогрессу страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, последовательно успешно продолжающий эффективный политический курс Гейдара Алиева, оценивая теоретическое и практическое наследие Гейдара Алиева на пути строительства независимого государства, говорил: «1993-2003 годы останутся в истории нашей страны как годы стабильности и развития. Потому что именно в те годы были заложены основы государственности, построено азербайджанское государство, в 1995 году принята Конституция независимого государства, сформировались идеологические основы государственности – идеология азербайджанства... Созданные Гейдаром Алиевым эти основы указывают в настоящее время путь азербайджанскому народу.

В свете национального государства Конституция Азербайджана и идеология азербайджанства, воплощенная в светлых идеях общенационального лидера Гейдара Алиева и общечеловеческих ценностях, всегда будут освещать путь будущего развития и прогресса нашего государства.

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