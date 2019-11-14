Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова.

Президент отметил, что в последние годы в железнодорожную инфраструктуру вкладываются крупные инвестиции.

"За счет данных инвестиций эта инфраструктура получила значительное развитие. Неслучайно, в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан находится на 34-м месте в мировом масштабе по уровню и качеству железных дорог. Это – достаточно высокий показатель, отражение проделанной в последние годы работы. Должен также добавить, что по уровню транспортной инфраструктуры мы занимаем 31-е место в мире. То есть, вся транспортная инфраструктура в Азербайджане обновляется, модернизируется. В минувшем году был сдан в эксплуатацию новый торговый порт, в 2017 году – историческая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, модернизируются внутренние железные дороги. Словом, наше высокое место в Давосском отчете отражает реальность. Однако параллельно нам необходимо в дальнейшем уделять больше внимания этой сфере, так как успешное развитие нашей страны зависит в том числе от транспортной инфраструктуры", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня Азербайджан оказывает свои услуги как надежная транзитная страна.

"Согласно общему мнению, - это отражено и в отчетах международных организаций, - Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну. Я неоднократно говорил о том, что каждая страна для развития своего транспортного потенциала, в первую очередь, должна поддерживать добрые отношения с соседними странами, сегодня – это реальность. Только за последние несколько месяцев я встретился с руководителями четырех соседних стран – Президентом России, Президентом Турции, Президентом Ирана и премьер-министром Грузии. В ходе этих встреч было уделено достаточно времени также нашему сотрудничеству в транспортной сфере. Словом, в дальнейшем наш транзитный потенциал еще больше будет служить развитию ненефтяного сектора. Роль транспортного сектора в увеличении доли ненефтяного сектора в валовом внутреннем продукте повышается и сегодня" -, сказал Президент.

Глава государства отметил, что в настоящее время мы шире используем возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в минувшем году было транспортировано около 300 тысяч тонн грузов.

"Главное, мы уже не довольствуемся грузами, поступающими лишь из азиатских стран, активно сотрудничаем и на европейском пространстве, использование некоторыми европейскими странами этой дороги стало уже реальностью. Мы уже приступили к приему контейнерных поездов из Китая. Функционирует коридор Китай-Казахстан-Азербайджан-Европа. Кроме того, в последнее время перевозятся грузы в направлении Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Нам удалось соединить железную дорогу Ляпис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Это создает большие возможности. В ходе моих встреч с президентами республик Средней Азии был проведен достаточно широкий обмен мнениями о железнодорожных перевозках. В настоящее время мы обсуждаем возможности использования Узбекистаном и Таджикистаном нашего коридора, уверен, что в этом направлении также будут достигнуты успехи", - сказал Президент.

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