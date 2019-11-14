Во Франции задержан азербайджанский эмигрант

14 ноября 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во Франции задержан азербайджанский эмигрант Рафаил Пириев, сообщает в четверг Trend.

По информации, распространенной в социальных сетях, в отношении Пириева, несколько лет назад покинувшего Азербайджан и попросившего убежище в Германии, Берлинским провинциальным судом вынесено решение о депортации.

По представлению федерального министерства внутренних дел Германии он был задержан в лагере для беженцев.

В ближайшие дни ожидается депортация гражданина Азербайджана в Германию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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