Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции "Пиршаги"

БАКУ /Trend/ - Девятнадцатого ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги», состоялось открытие станции «Пиршаги».
В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.
Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.