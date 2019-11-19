Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции "Пиршаги"

19 ноября 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девятнадцатого ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги», состоялось открытие станции «Пиршаги».

В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.

Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

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