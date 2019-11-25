Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву значительно укрепит российско-азербайджанские отношения - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию, в рамках которого она приняла участие в работе 10-го юбилейного российско-азербайджанского межрегионального форума, следует расценивать как знаковое событие в отношениях двух стран. Такое мнение высказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов.

По мнению Иванова, ключевым фактором визита является то, что он значительно укрепит российско-азербайджанские отношения, а также расширит спектр взаимодействия в приоритетных сферах.

«Визит Первого вице-президента Азербайджана в столицу Российской Федерации придаст импульс укреплению политического диалога и двустороннего сотрудничества. Этот факт наглядно подтверждает и повестка визита, в рамках которого Первому вице-президенту Азербайджана была вручена высокая награда – орден Дружбы, лично Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что свидетельствует о дружественном характере двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном», - сказал Глава Центра стратегического анализа ИИРР.

Далее российский эксперт отметил большую значимость развития межрегионального сотрудничества, как важной составляющей двусторонних отношений.

«Россия и Азербайджан давно выстраивают прочные, дружественные отношения. Главное, что их отличает — они строятся на взаимовыгодной основе. Как известно, в фундаменте любых общественно-политических процессов, в том числе и международных, лежит экономика. На межгосударственном уровне лидеры договариваются между собой об общей стратегии развития отношений. Мы знаем, что Президенты России и Азербайджана постоянно встречаются, очень тепло общаются и не раз в шутку признавались, что эти встречи можно было бы и не проводить. Просто потому, что никаких противоречий между странами нет, а только полное взаимопонимание. Руководители государств постоянно формируют некую атмосферу взаимоотношений. Туда входят и большие экономические проекты, и гуманитарное сотрудничество, которое, кстати, развивается очень хорошо. Но, для того чтобы эта атмосфера дружелюбия была наполнена конкретными делами, и проводятся межрегиональные форумы двух стран. Одно дело, когда идут контакты на высшем уровне и совсем другое, когда начинают взаимодействовать между собой конкретные хозяйствующие субъекты. За каждым торговым договором на самом деле стоит труд очень многих людей. Скажем, два предприятия из разных стран подписали контракт. Надо наладить логистику, просчитать варианты кооперации, учесть разницу в законодательстве. И когда это становится выполнимым, то получается мультипликативный эффект, который переходит и в гуманитарную сферу. Простые люди из разных стран начинают ценить друг друга, как надежных и ответственных партнеров. Конечно, это способствует и укреплению межнациональных отношений. Ведь ничто не позволяет людям лучше узнать друг друга, ничто не объединяет лучше, чем общий труд. И вот для заключения таких контрактов, для налаживания подобных связей, регулярно проводятся межрегиональные форумы», - продолжил политолог.

По мнению российского эксперта, о статусе нынешнего форума наглядно говорит то, что в нём принимала участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«С российской стороны в форуме приняла участие председатель Совета Федерации — верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Важно отметить, что это уже десятый форум. Значит, все предыдущие были плодотворными, это не какие-то бюрократические мероприятия, а важные события в жизни как для двух стран, так и для их граждан», - резюмировал российский аналитик.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходил 22-23 ноября в Москве, при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана - Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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