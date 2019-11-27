Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является современной, верной своей истории, традициям, стремительно развивающейся страной в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан является современной, верной своей истории, традициям, стремительно развивающейся страной в мировом масштабе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

Глава государства отметил, что история нашего народа полна трагедий.

"Почему мы на протяжении многих лет, веками жили как колония? Почему жили в составе других государств? Почему история нашей государственности очень ограничена? В то время были ограничены даже возможности независимых государств. Возьмем хотя бы Азербайджанскую Демократическую Республику. Она не могла управлять страной, Руководители иностранных военных миссий принимали решения. Даже принятый в то время наш первый государственный флаг был изменен иностранным военным миссионером. Был поставлен ультиматум - историкам это хорошо известно. Руководству независимого государства был поставлен ультиматум: вы должны изменить этот флаг, и изменили. После этого был учрежден нынешний трехцветный флаг. Поэтому даже в те времена независимость была половинчатой, неполной", - сказал Президент.

По его словам, сегодня - период подлинной независимости.

"Потому что сегодня мы сами определяем свое будущее. Сегодня мы сами принимаем решения. Сегодня в Азербайджане господствует воля народа. Сегодня Азербайджан является современной, верной своей истории, традициям, стремительно развивающейся страной в мировом масштабе. Мы ни от кого не зависим и должны стараться никогда ни от кого не зависеть. Поэтому мы должны быть сильными, патриотичными, наша экономика должна стать еще более мощной, мы должны обладать политической волей. Все это есть в сегодняшней власти, и все видят, что никто не может вмешиваться в наши дела. Сколько бы они ни старались, ни пытались, сколько бы лжи и клеветы не распространяли, все это не пристает к нам, потому что народ поддерживает нас, о чем свидетельствуют последние опросы мнений. Абсолютное большинство населения поддерживает нашу политику. Абсолютное большинство населения не видит нам альтернативы, да и кто может стать такой альтернативой? От них уже отвернулись даже их покровители. Нам это достоверно известно. Сейчас в этой аудитории я могу даже поделиться с вами, азербайджанским народом некоторыми оперативными данными. Сегодня антиазербайджанские круги, зарубежные круги уже открыто говорят, что у нас нет традиционной оппозиции, есть отдельные продажные группировки, песенка которых уже спета, надеяться на них нельзя. Поэтому и денежное обеспечение им сократили, вот они и мечутся. Основной мишенью должна стать молодежь. Они избрали молодежь основной мишенью, хотят сбить их с толку, отравить их умы, поднять против народа, Родины, традиционных ценностей. Не получается и не получится. Потому что азербайджанская молодежь патриотична, она любит Родину, привязана к ней. Но такое намерение есть, и мы должны знать об этом, должны знать и преподаватели", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что преподаватели должны не только давать студентам знания, но и воспитывать их.

"Вообще воспитательная работа в Азербайджане должна подняться на новый уровень, мы должны пересмотреть идеологическую работу, здесь имеются слабые места, пробелы. Не любящие нас силы, в том числе структуры, финансируемые армянским лобби, пользуются этими пробелами, особенно сегодня, когда существует свободный интернет. Процентное соотношение интернет-пользователей в Азербайджане превысило 80 процентов. В Азербайджане сформировалось свободное, демократическое общество, есть свободные медиа. Поэтому можно забросить любую ложь. После этого вокруг данной лжи организуются обсуждения, эта ложь преподносится уже как реальный факт, пытаются отравить умы молодежи. Мы не можем допустить этого. Молодежь и сама должна знать, хорошо знать историю. Если она будет хорошо знать историю, то убедится в том, что никогда в нашей истории ни одна сторонняя сила, никакие чуждые нам круги не желали нашего счастья, напротив, пытались угнетать нас, подчинить себе, грабить наши богатства, унизить нас. Иначе значительная часть нашей многовековой истории не была бы колониальной историей. Еще раз хочу сказать: в истории азербайджанского народа периоды нашей независимости очень ограничены. Именно потому, что мы были обмануты, угнетены. Этого нельзя допустить и мы не допустим этого. Мы стоим крепко. Никто не может вмешиваться в наши дела, никакая сторонняя сила не сможет повлиять на нашу волю. Пусть очерняют, пусть распространяют ложь и домыслы, это не пристает к нам. Главное - жить достойно. Жить, как достойные, отважные люди, привязанные к Родине, строить, созидать, давать отпор всем чуждым силам и продолжать свой путь развития", - сказал Президент.

По его словам, сегодня Азербайджан развивается именно так.

"Поэтому нам все больше симпатизируют в мире. Неслучайно страны, составляющие абсолютное большинство мирового сообщества. голосуют за нас. Как голосовали 8 лет назад, голосами 155 стран мы были избраны членом Совета Безопасности ООН. И как были избраны. Дипломатам хорошо известно, что обычно голосование проводится в течение одного дня, и очень быстро избираются новые члены. В нашем же случае это длилось три дня. Три дня, 16 туров. Почему? Потому что соперничавшая с нами страна не отзывала свою кандидатуру. В каждом туре мы одерживали победу с большой разницей, но не могли набрать необходимое количество голосов. Обычно в этом случае, когда есть большая разница в голосах, проигравшая сторона отзывает свою кандидатуру. Но она не отзывала. Причем это была дружественная нам страна. Я удивился: в чем дело? Потому мы узнали, что не дают возможности. Некоторые крупные государства не давали возможности и хотели предотвратить наше членство. Еще раз возвращаюсь к этому вопросу. Если представители этих стран скажут вам «мы любим Азербайджан, хотим его развития», не верьте. Если бы хотели, то дали бы возможность. Мне не хочется сейчас называть их, интересующиеся могут узнать. На протяжении шестнадцати туров и трех дней они пытались препятствовать нашему членству. И что же потом? Они попросили у наших представителей, чтобы Азербайджан отозвал свою кандидатуру. Мол, на следующий год мы поможем вам, а сейчас отзовите. В течение этих трех дней я был на прямой связи с Нью-Йорком. Я сказал, что ни в коем случае, мы будем до конца участвовать в голосовании, даже если для этого потребуется целый год. Но если продлится целый год, то мы можем парализовать работу Совета Безопасности. Только после этого той стране-конкуренту было дано указание отозвать свою кандидатуру. За счет чего это случилось? Потому что большинству стран эта система надоела, они устали от нее. Те, кто голосовали за нас, в свое время были такими же колониями, как мы, их угнетали, разоряли, грабили. Их терпение уже тоже закончилось", - отметил Президент.

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