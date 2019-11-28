Али Ахмедов: В проведении съезда ПЕА в связи с выборами нет нужды

БАКУ /Trend/ -В практике партии "Ени Азербайджан" до сегодняшнего дня не было крайней необходимости в проведении какого-либо съезда в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что у ПЕА есть структуры для принятия решений.

"Главное - определить достойных кандидатов. Судьбу каждых выборов, представление на них наших членов в большом количестве - определят избиратели. Необходимо убедить избирателей, что мы сможем лучше обеспечить их интересы и чаяния", - отметил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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