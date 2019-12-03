Лавров: Я за контакты между общинами Нагорного Карабаха

БАКУ /Trend/ - Я за контакты между общинами Нагорного Карабаха.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку, комментируя недавний обмен визитами журналистов из Азербайджана и Армении.

«Россия была одним из авторов этой инициативы. Я считаю, это очень важно. Любое решение должно быть принято людьми, которые живут на этой земле. Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. В итоге все равно все население Карабаха должно будет решить, как им жить», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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