Эльхан Алескеров: Благополучие азербайджанской государственности связано с решениями Президента (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Повышение эффективности азербайджанской государственности напрямую связано с революционными решениями и указами Президента Ильхама Алиева. Как передает Trend, такое мнение высказал на рабочей площадке Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Тренд, доктор философии Эльхан Алескеров.

Он отметил, что коренные реформы, проводимые в Азербайджане за последние годы оказали положительное воздействие на все аспекты экономики, а также в значительной степени повысили уровень финансовой системы страны.

«В то же время были проведены важные реформы в военной сфере, создан силовой блок, в частности пограничных войск, полиции и других силовых структур и спецслужб. Произошли важные изменения в госаппарате, которые вкупе повысили эффективность системы государственного управления. Предстоящие досрочные парламентские выборы в Азербайджане также являются продолжением важнейших реформ, которые направлены на интересы азербайджанской государственности и граждан. Досрочные выборы в парламент необходимы для того, чтобы внести коренные преобразования в законодательную область, с тем, чтобы грамотно координировать действия правительства с государственными органами, исполнительной властью. В новый парламент страны необходимо привлечь молодые кадры, способные к принятию важных законодательных решений, и я думаю, что в Азербайджане для этого имеется достаточный кадровый потенциал. В преддверии парламентских выборов призываю граждан нашей страны поддерживать государственную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, и принимать активное участие в выборе достойных кандидатов», - сказал Алескеров.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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