Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автомобильных дорог в Хазарском районе

5 декабря 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 11,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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