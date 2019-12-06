Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом жилом доме для семей, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в 44-квартирном новом жилом доме, построенном для семей, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев поинтересовался условиями, созданными в квартире Фардара Гасанова.

Глава государства побеседовал с членами семьи за чайным столом.

Фардар Гасанов и его мать Хураман Гасанова поблагодарили главу государства за большое внимание и заботу.

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