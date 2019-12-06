Азербайджан и Катар имеют большой потенциал для сотрудничества в военной сфере

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Катара в стране Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом аль Хинзабом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в стране, пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

Генерал-полковник Гасанов, особо подчеркнув усилия руководителей стран в развитии азербайджано-катарских отношений, также отметил успешное развитие связей в военной сфере.

Стороны отметили большой потенциал для сотрудничества в военной области, выразили заинтересованность в его развитии.

Были отмечены важность взаимных визитов военнослужащих, а также проведение азербайджано-турецко-катарских совместных военных учений в плане развития военных отношений.

В свою очередь дипломат, выразив удовлетворение началом деятельности в братском и дружественном Азербайджане в качестве посла, отметил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности сотрудничества в военной сфере.

Посол отметил, что Катар признает территориальную целостность Азербайджана, и в рамках международных организаций и мероприятий всегда поддерживает правое дело страны.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества, региональная безопасность, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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