Азербайджан и Италия расширят сотрудничество в сфере окружающей среды

6 декабря 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инициативу Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высаживанию 650 тысяч деревьев за один день можно считать еще одним шагом в направлении достижения целей устойчивого развития страны.

Об этом сказал полномочный и чрезвычайный посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, сообщает в пятницу Trend.

По словам дипломата, реализация этой инициативы — еще один показатель деятельности Азербайджана в сфере достижения устойчивого развития.

Посол добавил, что эта инициатива содействует достижению целей, поставленных Азербайджаном: «Также хотел бы отметить совместное сотрудничество в сфере окружающей среды между Азербайджаном и Италией. Надеемся, что в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Италию в начале следующего года будет подписан двусторонний документ в области окружающей среды, что тоже внесет вклад в развитие экологической сферы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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