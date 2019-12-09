Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение о применении закона "О государственном флаге"

9 декабря 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов в понедельник подписал распоряжение о некоторых вопросах в связи с применением закона "Об изменении законов "О Государственном флаге Азербайджана" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджана"" от восьмого октября 2019 года.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, министерству юстиции поручено, при согласовании с соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, по истечении двух месяцев представить Кабинету министров предложения по приведению нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с законом "Об изменении законов "О Государственном флаге Азербайджана" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджана"".

Участникам процесса согласования (основные и совместные исполнители) поручено осуществить соответствующие меры (рассмотрение, подготовка, согласование, представление проектов и предложений) по вопросам, вытекающим из нормообразующих факторов, в случае, если того требуют условия исполнения, предоставить информацию Кабмину по истечению первой половины срока исполнения. В то же время, субъектам, представляющим основному исполнителю проекты правовых актов, поручено соблюдать соответствующие требования статьей 48,2; 48,3 и 48,5 закона Конституции Азербайджана «О нормативно-правовых актах».

С целью применения закона, органам центральной исполнительной власти поручено не позже трех месяцев осуществить меры, вытекающие из нормообразующих факторов, в рамках своих полномочий, представить министерству юстиции информацию об отсутствии нормативно-правовых актов или предложений, в случае, если того будут требовать условия исполнения, проинформировать об этом Кабмин.

Министерству юстиции поручено по истечению четырех месяцев привести нормативно-правовые акты и акты нормативного характера органов центральной власти в соответствие с Законом и проинформировать об этом Кабинет министров.

Исполнение распоряжения поручено отделу права и законодательства Аппарата Кабмина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кабмин Азербайджана будет устанавливать число студентов, принимаемых в магистратуру
Общество 09:43
Шахин Мустафаев возглавил Комиссию по безопасности дорожного движения Кабмина
Политика 7 декабря 17:52
Распоряжение Президента Ильхама Алиева о роспуске парламента нацелено на благо Азербайджана – Эксперты
Политика 5 декабря 17:16
Кабмин Азербайджана изменил порядок рабочей недели в связи с новогодними праздниками
Общество 2 декабря 21:11
Кабинет министров утвердил даты праздников в Азербайджане на 2020 год
Политика 2 декабря 19:36
Официальные лица государства прибыли в оползневую зону в Бибиэйбате (ФОТО)
Общество 30 ноября 16:05
Лента новостей
В России обстреляли автомобиль популярных рэперов HammAli & Navai
Звёздный мир 18:55
Квест, карнавал, веселая ярмарка…Путешествие в Азербайджан – страну ковров (ФОТО)
Культура 18:53
В Баку открылся фармацевтический завод в рамках совместного проекта Азербайджана и России
Бизнес 18:43
Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
Общество 18:38
Азербайджанская строительная компания завершила установку системы вентиляции на крупном объекте в Баку
Строительство 18:27
Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
Спорт 18:21
Услуга “Почтап” помогает в поисках потерянных документов
ИКТ 18:15
ЗАО "АЖД" о движении новых поездов
Транспорт 18:05
Чешская Республика считает Грузию стратегически важным партнером (Эксклюзив)
Бизнес 17:57