Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Короля Иордании Абдаллы ll один на один (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - После официальной церемонии встречи во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Его величества Абдаллы ибн Аль Хусейна II один на один.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя высокого гостя, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Ваше величество, дорогой брат, добро пожаловать в Азербайджан. Благодарю Вас за то, что Вы приняли мое приглашение и приехали к нам. Этот визит является прекрасной возможностью для того, чтобы еще раз провести обсуждения, связанные с важными вопросами нашей двусторонней повестки дня. Недавно мы встретились, и имели возможность побеседовать в Сочи. Я еще раз пригласил Вас с визитом в нашу страну. Рад, что, несмотря на большую занятость, Вы в короткий срок посетили нас. Принимать Вас в Азербайджане - действительно большая честь. Вы наш дорогой гость. Уверен, что в ходе этого визита мы внесем совместный вклад в дальнейшее развитие наших братских отношений. Эти отношения охватывают различные сферы. Мы очень рады координации наших усилий на международной арене. Поддерживаем друг друга в международных организациях по очень важным вопросам. У нас отличные политические контакты. Я ознакомился с экономическими показателями. Считаю, что мы должны работать более напряженно. Конечно, мы сделаем это и сегодня проведем широкие обсуждения этого вопроса. Рад, что в нынешнем году число туристов из Иордании, посетивших Азербайджан, увеличилось. Рост превысил 20 процентов. Считаю, что для того, чтобы люди чаще посещали друг друга, мы можем также обсудить возможность налаживания прямого воздушного сообщения.

Еще раз добро пожаловать и желаю Вам приятного пребывания в Баку.

Король Иордании Абдалла II сказал:

- Дорогой брат, большое спасибо. Как Вы отметили, было очень приятно встретиться с Вами недавно в Сочи. У меня были прекрасные воспоминания, связанные с визитами сюда за последние два десятилетия. Рад находиться здесь вместе с моим дорогим другом. Я знаю, что Вы играете очень важную роль на международной арене. Особенно хочу передать Вам поздравления по случаю проведенного недавно Саммита Движения неприсоединения.

Как Вы отметили, мой дорогой брат, у нас тесные связи в политической, военной сфере, в области разведки. Мы можем развивать сферу экономики. Уверен, что у нас сегодня будут соответствующие встречи. Однако я решил приехать сюда, чтобы выразить Вам признательность за Вашу роль в регионе и мире. Уверен, что, Иншаллах, мы сможем обсудить больше вопросов с тем, чтобы справиться с вызовами в нашем регионе. Я всегда рассчитываю на Ваше лидерство, доброту и поддержку в отношении нашей страны. Благодарю Вас за эту крепкую дружбу.

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