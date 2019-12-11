Представители ПЕА посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

11 декабря 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 16-й годовщиной со дня кончины архитектора и создателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева представители, члены правления и Политсовета партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутаты Милли Меджлиса (парламента), активисты городских и районных организаций посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложили к ней венки и цветы, сообщает в среду Trend.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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