Представители ПЕА посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - В связи с 16-й годовщиной со дня кончины архитектора и создателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева представители, члены правления и Политсовета партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутаты Милли Меджлиса (парламента), активисты городских и районных организаций посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложили к ней венки и цветы, сообщает в среду Trend.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.