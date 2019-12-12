Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Минуло 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Двенадцатого декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики также пришли в Аллею почетного захоронения.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Глава нашего государства Ильхам Алиев и члены семьи возложили цветы и к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.
Была почтена память и известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.
В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица.
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