Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (версия 2)

12 декабря 2019 11:32 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.33)

БАКУ /Trend/ - Минуло 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Двенадцатого декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики также пришли в Аллею почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава нашего государства Ильхам Алиев и члены семьи возложили цветы и к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Была почтена память и известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:33
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора
Политика 11 декабря 18:30
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Нефтчалы
Политика 11 декабря 16:33
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета статистики Кореи
Политика 11 декабря 15:46
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы BP (ФОТО)
Политика 11 декабря 12:33
Лента новостей
Сергей Марков: Гейдар Алиев обеспечил стабильность и создал прочную основу современного Азербайджана
Политика 12:17
На Азербайджан приходится более 77 % стоимости импорта сырой нефти в Украину
Энергетика 12:16
Из Турции в Туркменистан было осуществлено свыше 11 тысяч грузоперевозок
Турция 12:13
Узбекистан может увеличить экспорт плодоовощной продукции в Иран
Бизнес 12:09
Грузоперевозки из Турции в Узбекистан выросли на более чем 20%
Турция 12:06
Узбекистан обязал майнеров платить за энергию в 3 раза больше
Энергетика 12:04
В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике
Другие страны 12:01
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане
Энергетика 12:00
В Британии начались внеочередные выборы в парламент
Европа 12:00