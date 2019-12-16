В прифронтовых подразделениях армии Азербайджана завершилась подготовка к зиме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершились работы по оснащению и обеспечению подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в прифронтовой зоне, в связи с подготовкой к зимнему периоду.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, осуществлено соответствующее нормам обеспечение продовольствием, теплой одеждой, запасы горючего, предназначенного для отопления, а также вооружение и боеприпасы были доставлены на боевые позиции.

Подразделения армии Азербайджана, несущие боевое дежурство на позициях, расположенных напротив передовых подразделений армянской армии на оккупированных территориях Азербайджана, полностью готовы к зимнему периоду. Оснащение и обеспечение личного состава, проходящего службу на позициях, находящихся на высоте 1500-2000 метров над уровнем моря, позволяют нести службу зимой без каких-либо проблем и трудностей.

В связи с переходом на зимний режим эксплуатации повышается боеспособность воинских частей для осуществления непрерывной деятельности в холодных климатических условиях, горностепной местности, в дневное и ночное время, а также проводятся все необходимые мероприятия по сохранению боеготовности подразделений на высоком уровне.

С целью обеспечения непрерывной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период воинские части в централизованном порядке были оснащены горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием. Заменены горюче-смазочные материалы боевой техники и военно-транспортных средств. Они приведены в состояние боеготовности для эксплуатации в холодных климатических условиях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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