Наказание глав ИВ за беззакония соответствует воле народа - Айдын Гулиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался период нового и более требовательного отношения к деятельности или бездействию глав исполнительной власти.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, завершается эпоха безответственных глав ИВ, которые хищнически относятся к государственному имуществу и общественным интересам. Приходит конец разочарованиям рядовых граждан, пребывающих в подавленном состоянии, в уверенности, что такие люди не подлежат наказанию, считает эксперт.

"Жесткие, но крайне объективные и обоснованные меры последних дней, приняты благодаря решимости и воле Президента. Не только общественность районов, главы которых наказаны, но и жители всех остальных регионов с интересом наблюдают за процессом наказания. Многие граждане в Азербайджане с нетерпением ждут, когда и в их регионах восторжествует справедливость. У тех кто не внял предупреждению Президента о том, что наказание для чиновников не ограничится административными мерами, не будет шанса избежать справедливого возмездия", - сказал Айдын Гулиев.

Он сообщил, что преследование и грабеж предпринимателей со стороны глав ИВ не что иное, как противодействие таким стратегическим направлениям курса Президента как диверсификация экономики, стимулирование роста частного сектора в экономике, экспорта и валютных поступлений в страну, с тем, чтобы в итоге повысить уровень благосостояния людей.

"Присвоение средств, выделенных из бюджета на общественные работы с целью поддержки малоимущих людей, вообще бесчеловечное, неэтичное и антигуманное деяние. Неопровержимым фактом является то, что Президент раз за разом наставляет глав ИВ обращаться с людьми уважительно, ни заноситься, ни брать взятки, создавать условия для работы предпринимателей — служить народу. Но наказание ряда глав ИВ сегодня доказывает, что все еще есть чиновники, которые так и не смогли избавиться от безнравственных, бесчеловечных и грабительских привычек. Другие представители исполнительной власти могут избежать такого бесславного завершения карьеры, если ответственно отнесутся к предупреждениям Президента. Неоднократно звучали призывы к главам ИВ — быть более инициативными в привлечении иностранных инвестиций. Но вместо того, чтобы хоть раз на деле оправдать доверие Президента, они занимались присвоением имущества народа, зная наперед, что наказание будет суровым", - сказал Гулиев.

По словам эксперта, антинародная деятельность глав ИВ, наряду с ударом по внутренней социально-экономической политике страны, также являет собой серьезную угрозу для международного имиджа государства, бросает тень на курс социальной политики государства.

"То, что Президент Азербайджана пользуется высоким доверием и поддержкой народа видно и по международным рейтингам. Один только этот факт позволяет полагать, что коррумпированные чиновники расшатывают основы единства Президента с народом, гарантирующего стабильность в стране.

Наказание глав ИВ, творивших беззакония — шаг навстречу воле народа наглядное предостережение всем главам ИВ, побуждающий их работать добросовестно и прозрачно. Президент наглядно продемонстрировал, что жизненный принцип "преступление должно быть наказано" является неоспоримым", - отметил Айдын Гулиев.

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, бывший глава ИВ города Евлах Годжа Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями, в многократном получении взяток в особо крупных размерах, в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности по соответствующим статьям.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к следствию других участников преступной деятельности.

По распоряжению главы государства, Низамеддин Гулиев 20 декабря освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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