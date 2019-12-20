Мазахир Панахов: На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для голосования избирателей

БАКУ /Trend/ - На внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля в Азербайджане, будут созданы все необходимые условия для голосования избирателей.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.
Панахов отметил, что всего будут работать 5575 избирательных участков.
Он также добавил, что будут созданы все необходимые условия для наблюдателей, чтобы они смогли выполнить свою миссию.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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