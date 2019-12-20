Мазахир Панахов: На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для голосования избирателей

БАКУ /Trend/ - На внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля в Азербайджане, будут созданы все необходимые условия для голосования избирателей.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

Панахов отметил, что всего будут работать 5575 избирательных участков.

Он также добавил, что будут созданы все необходимые условия для наблюдателей, чтобы они смогли выполнить свою миссию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.