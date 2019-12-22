Завтра в Азербайджане будут избраны 15 156 членов по 1606 муниципалитетам

22 декабря 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане пройдут муниципальные выборы. Будут избраны 15 156 членов по 1606 муниципалитетам.

Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М. Панахов сказал, муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечером.

По его словам, общее количество избирателей, включенных в список избирателей, составляет 4 972 356.

Председатель ЦИК сообщил: "Семь из 125-ти округов в Азербайджане не вовлечены в эти процессы, так как они расположены на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении. В целом, кроме этих 7 округов, у нас есть вынужденные переселенцы в 7-ми других избирательных округах, а число избирателей в этих округах составляет 339 326 человек".

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках - Мазахир Панахов
Политика 12:50
Все избирательные участки будут обеспечены стабильным и качественным электричеством
Экономика 11:59
23-го декабря в Тбилиси состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
Грузия 11:19
Сегодня в Азербайджане завершается предвыборная агитация в рамках муниципальных выборов
Политика 07:45
Азербайджан может стать крупным зерновым хабом
Бизнес 21 декабря 16:08
Курс на опережение - от хлопка до текстильной индустрии Азербайджана
Экономика 21 декабря 13:28
Лента новостей
Мазахир Панахов: Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить нарушений во время выборов
Политика 13:00
Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках - Мазахир Панахов
Политика 12:50
Макрон отказался от положенной ему после окончания президентского срока пенсии
Европа 12:17
Все избирательные участки будут обеспечены стабильным и качественным электричеством
Экономика 11:59
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Другие страны 11:45
Во Франции простились с актрисой Анной Кариной
Европа 11:35
23-го декабря в Тбилиси состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
Грузия 11:19
В Южной Корее один человек погиб и 32 пострадали при пожаре в мотеле
Другие страны 10:57
"Легионеры Христа" признали 175 случаев насилия священников над детьми
В мире 10:42