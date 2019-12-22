Завтра в Азербайджане будут избраны 15 156 членов по 1606 муниципалитетам

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане пройдут муниципальные выборы. Будут избраны 15 156 членов по 1606 муниципалитетам.

Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М. Панахов сказал, муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечером.

По его словам, общее количество избирателей, включенных в список избирателей, составляет 4 972 356.

Председатель ЦИК сообщил: "Семь из 125-ти округов в Азербайджане не вовлечены в эти процессы, так как они расположены на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении. В целом, кроме этих 7 округов, у нас есть вынужденные переселенцы в 7-ми других избирательных округах, а число избирателей в этих округах составляет 339 326 человек".

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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