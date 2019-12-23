В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш большой вклад в развитие дружественных и партнерских российско-азербайджанских отношений. При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика совершает решительные шаги на пути к развитию.

Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

Хочу заверить Вас в том, что плодотворные связи, активный политический диалог между нашими странами и дружественные отношения наших народов будут и дальше развиваться и углубляться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга

"Прошу принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам в предстоящие годы крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов во всех делах.

В этот знаменательный день от своего имени и от имени членов Правления Международного центра Низами Гянджеви, в создании которого важную роль сыграли Ваши личные инициативы, хочу выразить Вам сердечную благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Вами этой организации. Можете быть уверены в том, что как постоянно растущий успех Бакинских форумов, так и мероприятия высокого уровня, организуемые Международным центром Низами Гянджеви, и впредь будут способствовать повышению авторитета Азербайджана как очень важной страны, а также приобретению им новых друзей и партнеров в мире.

Господин Президент, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана также бывший Президент Румынии Эмиль Константинеску.

"Искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, также хочу выразить Вам искреннюю признательность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви с момента его создания. Благодаря Вашему лидерству Международный центр Низами Гянджеви в последние годы превратился в одну из известных структур мира. Я твердо убежден, что под Вашим покровительством Международный центр Низами Гянджеви и впредь будет развиваться, продолжит усилия по достижению на национальном и международном уровнях таких целей, как поощрение мира и взаимопонимания, а также развитие посредством образования культурного, этнического и религиозного самосознания молодого поколения.

Особенно высоко ценю проводимый под Вашим патронатом Глобальный Бакинский форум. Я принимал участие во всех этих форумах. Этот Форум - хорошая возможность для того, чтобы собрать вместе лауреатов Нобелевской премии мира, авторитетных деятелей науки и культуры, демократичных политических лидеров и представителей молодого поколения. С нетерпением жду участия в предстоящих в Азербайджане очередных важных мероприятиях.

Прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший Президент Республики Хорватия Иво Йосипович.

Уважаемый господин Президент!

Позвольте мне поздравить Вас с днем рождения. Как Президент Республики Хорватия (2010–2015) я имел честь встречаться с Вами в Баку и Загребе. Между нашими странами с давних времен существовали очень хорошие отношения и сотрудничество. Сейчас я как бывший Президент являюсь членом очень важной организации - Международного центра Низами Гянджеви, поощряющего международное сотрудничество и развитие. Благодаря Вашей высокой поддержке Международный центр Низами Гянджеви играет важную роль на международной арене. Поскольку я долгие годы следил за успехами Азербайджана, могу сказать, что развитие Вашей прекрасной страны действительно восхищает меня. Это развитие стало возможным благодаря Вашему мудрому руководству.

Уважаемый господин Президент, надеюсь, что Вы еще долгие годы будете руководить своей страной. Желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, а Вашей стране - еще больших успехов. С днем рождения.

Иво Йосипович,

бывший Президент Республики Хорватия (2010-2015)

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил глава Республики Дагестан Российской Федерации.

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте поздравить Вас с днем рождения.

Своей мудростью и волей Вы внесли выдающийся вклад в строительство сильного и процветающего Азербайджанского государства, стали признанным лидером своего народа, оправдав его высокое доверие.

Вы многое сделали для укрепления авторитета Азербайджанской Республики в мире, способствовали дальнейшему развитию исторически сложившихся дружественных связей с Россией, расширению диалога и взаимного уважения между нашими братскими народами.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья и новых успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания азербайджанскому народу.

С глубоким уважением,

Владимир Васильев

Глава Республики Дагестан Российской Федерации

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Благодаря Вам Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, существенно увеличила международные контакты, укрепила свою роль в решении актуальных вопросов общемировой и региональной повестки дня.

Парламентарии Содружества Независимых Государств знают Вас как настоящего лидера своей страны, вносящего большой личный вклад в расширение интеграционных процессов на пространстве Содружества и уделяющего особое внимание укреплению стратегического партнерства и дружеских отношений государств-участников СНГ.

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким!

С уважением,

Дмитрий Кобицкий,

генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент-председатель Правления Публичного акционерного общества «Банк ВТБ».

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени правления коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваша деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики отмечена значимыми достижениями в экономике, социальной сфере и внешней политике, которые последовательно укрепляют государственность и международный авторитет страны, способствуют ее процветанию и благополучию граждан.

В России искренне дорожат добрососедскими, дружескими отношениями с Азербайджанской Республикой, результативным торгово-инвестиционным взаимодействием. Большое значение имеет Ваша личная поддержка расширения сотрудничества российских и азербайджанских предприятий и деловых кругов, комплексных мер по дальнейшей реализации его мощного потенциала.

Высоко ценим участие Государственного нефтяного фонда Азербайджана в капитале ВТБ – системообразующего российского банка. Это важное свидетельство взаимного доверия и стратегического характера российско-азербайджанских двусторонних связей.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания успехов в Вашей напряженной работе на благо народа Азербайджана, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

С уважением,

Андрей Костин,

президент-председатель Правления Публичного акционерного общества «Банк ВТБ»

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент Международной федерации дзюдо.

Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Поздравляю Вас с успехами, достигнутыми Вашей страной, обществом и спортом. За все эти годы Вы доказали, что спорт является приоритетом для Вашей страны, и я высоко оцениваю это. Государственная поддержка развитию спорта и проведению многочисленных международных соревнований в Азербайджане высоко оценивается мировой спортивной общественностью.

Ваше превосходительство, желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, больших успехов.

С глубоким уважением,

Мариус Визер,

президент Международной федерации дзюдо

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