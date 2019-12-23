Мазахир Панахов: Информация, распространенная в соцсетях проверяется

БАКУ/Trend/ - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало никаких официальных жалоб в связи с избирательным процессом. Но в социальных сетях распространились определенные материалы на этот счет, они в настоящее время проверяются.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, в 33-й участок 61-го избирательного округа в Нефчтале приглашены сотрудники полиции.

"Участок обратился по этому поводу в окружную избирательную комиссию. Если комиссия, согласно требованиям Избирательного кодекса, вынесет решение о необходимости вмешательства полиции, то ее сотрудники могут войти в расположение участка. В настоящее время мы расследуем этот случай. Согласно поступившей информации, предприняты все необходимые законные меры, тем не менее мы ведем отдельную проверку. При наличии подобных случаев, которые привлекают внимание общественности, мы направляем своих представителей и ведем расследование на месте. Другой подобный случай произошел в Сабунчинском районе Баку. Согласно поступившей информации, складывается впечатление, что голосуют незарегистрированные на этой территории лица, тем самым создается видимость нарушений закона. Но с точки зрения действующего законодательства это абсолютно необоснованное притязание", - сказал Панахов.

Он добавил, что согласно требованию Избирательного кодекса, гражданин вносится в список согласно территориальным данным, где он проживал последние шесть месяцев. Для внесения гражданина в избирательный список, важно место его фактического проживания, а не место регистрации.

"В настоящее время сотни тысяч людей живут не по месту своей постоянной регистрации. Таковы требования Избирательного кодекса, это берется за основу и в мировой практике. Но если гражданин не числится в списке избирателей и при этом он проголосовал в данном участке, это необходимо расследовать", - добавил Мазахир Панахов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы. В ходе процесса по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование проходит в 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдают 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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