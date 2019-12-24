Всесторонние спехи Азербайджана — логический итог работы последних 15 лет — Джавид Османов

БАКУ /Trend/ - Стратегический курс Президента Азербайджана Ильхама Алиева рассчитан на долгосрочную диверсификацию национальной экономики.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сообщил, что в последнее время осуществляются эффективные реформы, нацеленные на обеспечение устойчивости развития экономики, в том числе на создание новых производств и возможностей экспорта ненефтяной продукции.

"Преодолев ряд затруднений Азербайджан добился значительных успехов в экономическом развитии, что стало результатом целенаправленной политики государства. Таким образом, национальная экономика вопреки негативным последствиям глобального кризиса, встала на путь дальнейшего развития. В настоящее время в стране обеспечивается выполнение предстоящих задач на самом высоком уровне", - сказал Османов.

Депутат подчеркнул, что вышесказанное полностью подтверждается показателями с начала 2019 года по настоящее время.

"Как сообщил Президент Ильхам Алиев в своем обширном интервью местным журналистам по итогам года, общий экономический рост в Азербайджане в этом году превысил два процента. В частности радует 3,5-процентный рост в ненефтяном секторе. В то же время, в сфере ненефтяной промышленности зафиксирован рост в 14 процентов. На фоне всех этих событий, уровень инфляции в Азербайджане за прошедшие 11 лет составил 2,6 процента, что является низким показателем. Помимо этого, страна добилась значительного успеха в росте товарооборота. Азербайджан — одна из немногочисленных стран в мире, которая имеет положительное сальдо во внешнем торговом обороте. Итак, за январь-октябрь 2019 года товарооборот Азербайджана составил 27 436,7 миллиона долларов, в том числе экспорт составил 15 981,4 миллиона, а импорт - 11455,3 миллиона долларов, в результате образовалось торговое сальдо в размере 4526,1 миллиона долларов", - сказал Джавид Османов.

Он добавил, что достижения носят последовательный характер.

"Успехи, достигнутые во всех областях, - логический результат работы последних 15 лет. Это вызывает чувство гордости у каждого азербайджанского гражданина. Все эти работы также высоко оцениваются, международными организациями, в мире растет авторитет Азербайджана. В недавно опубликованном рейтинге самых сильных государств мира американского журнала U.S. News & World Report Азербайджан занял 45-ю ступень. Благодаря достигнутым в этом году успехам Азербайджан опередил ряд европейских стран, в том числе Хорватию, Чехию, Латвию, Румынию, Словакию, Словению, Эстонию и Португалию. Помимо этого реформы, проводимые в Азербайджане, высоко оценены в отчетах Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других влиятельных международных финансовых организаций", - отметил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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